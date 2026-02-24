Oko 30 ljudi nestalo posle potonuća broda sa migrantima kod Krita

Strahuje se da je oko 30 ljudi poginulo nakon što se brod sa migrantima prevrnuo kod grčkog ostrva Krit, saopštile su danas grčke vlasti i Međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za migracije (IOM).

Brod sa oko 50 migranata prevrnuo se u subotu 20 nautičkih milja od luke Kali Limenes, najjužnije tačke na Kritu. Tri muškarca su pronađena mrtva tog dana, a telo jedne žene je pronađeno kako pluta na moru u nedelju. Od tada nisu pronađeni drugi preživeli. Brodovi koji prolaze nastavljaju da pretražuju vode, rekao je danas neimenovani portparol obalske straže za AP. Brod je napustio Tobruk u Libiji u četvrtak, prema rečima preživelih. U subotu je u tom području