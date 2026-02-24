Oko 30 ljudi nestalo posle potonuća broda sa migrantima kod Krita

Danas pre 8 sati  |  Beta/AP
Strahuje se da je oko 30 ljudi poginulo nakon što se brod sa migrantima prevrnuo kod grčkog ostrva Krit, saopštile su danas grčke vlasti i Međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za migracije (IOM).

Brod sa oko 50 migranata prevrnuo se u subotu 20 nautičkih milja od luke Kali Limenes, najjužnije tačke na Kritu. Tri muškarca su pronađena mrtva tog dana, a telo jedne žene je pronađeno kako pluta na moru u nedelju. Od tada nisu pronađeni drugi preživeli. Brodovi koji prolaze nastavljaju da pretražuju vode, rekao je danas neimenovani portparol obalske straže za AP. Brod je napustio Tobruk u Libiji u četvrtak, prema rečima preživelih. U subotu je u tom području
