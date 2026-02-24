Mađarski veto i evropsko jedinstvo: Glavne poruke iz Kijeva i obeležavanja godišnjice rata u Ukrajini

Euronews pre 36 minuta  |  Autor: Euronews Srbija/Nataša
Mađarski veto i evropsko jedinstvo: Glavne poruke iz Kijeva i obeležavanja godišnjice rata u Ukrajini

Danas se navršavaju pune četiri godine od napada Rusije na Ukrajinu 24. februara 2022.

Pred obeležavanje, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na četvrtu godišnjicu rata izjavio da će Ukrajina učiniti sve kako bi postigla mir, dodavši da ruski predsednik Vladimir Putin "nije ostvario svoje ciljeve". Jedanaest evropskih zvaničnika stiglo je u Kijev, gde je održan samit "Ukrajina - zemlje Severne Evrope i Baltika" kao i sastanak Koalicije voljnih. Prema rečima reporterke Euronews Srbija iz Kijeva Nataše Đulić Banović, glavna poruka današnjeg skupa
Vladimir Putin, Evropska Unija, Ukrajina, Rusija, Kijev, Zelenski, Rat u Ukrajini, Vladimir Zelenski

