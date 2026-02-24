Muškarac povređen u saobraćajnoj nesreći na Obrenovačkom putu: Hitna pomoć obavila 127 intervencija

Kurir pre 43 minuta
Muškarac povređen u saobraćajnoj nesreći na Obrenovačkom putu: Hitna pomoć obavila 127 intervencija

Muškarac star 55 godina zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 20.35 časova na Obrenovačkom putu kod skretanja za Železnik ka smeru za Beograd. Povređeni muškarac prvenstveno je prevezen na reanimaciju u Urgentni centar, a potom je sa povredama, koje nisu opasne po život, prevezen na ortopediju. Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile 127 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali srčani bolesnici, astamtičari, psihijatrijski i onkološki pacijenti.
