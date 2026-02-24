Bombaški napad u Moskvi: Ima mrtvih i ranjenih

Mondo pre 23 minuta  |  Marina Letić
Bombaški napad u Moskvi: Ima mrtvih i ranjenih

Jedan policajac je ubijen, a dva su povređena u eksploziji u Moskvi u ponedeljak uveče, saopštio je ruski Istražni komitet.

Navodi se da je napadač na policijski automobil preminuo na licu mesta. U saopštenju za RIA Novosti Istražni komitet ističe da se eksplozija dogodila u blizini stanice Savelovski. Stanica Savelovski, na severu Moskve, jedno je od glavnih železničkih čvorišta u glavnom gradu Rusije. Napadač je prišao saobraćajnim policajcima koji su sedeli u svom patrolnom vozilu, a zatim je eksplozivna naprava detonirana, navodi se u saopštenju policije.
