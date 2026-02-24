Todorović upozorava na scenario od pre 6 godina: Temperature skaču do 20 stepeni, evo kada dolazi novi preokret

Prema vremenskoj prognozi za 24. februar, tokom dana će biti pretežno oblačno i malo hladnije mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 na jugu i jugoistoku Srbije do 7 u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Narednih dana postepeno toplije. U sredu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo na jugu u prvom delu dana ponegde sa slabom kišom. Od