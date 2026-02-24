Šire strah širom Meksika: Karteli posle likvidacije El Menča pokrenuli talas dezinformacija

Nakon što su meksičke bezbednosne snage ubile Nemesija Osegeru Servantesa, poznatog kao El Menčo, društvene mreže u Meksiku preplavljene su lažnim vestima o navodnom talasu nasilja, za koji stručnjaci tvrde da je deo organizovane propagandne kampanje narko-kartela.

U stvarnosti, u više delova zemlje zaista je došlo do nemira, kada su pristalice kartela Halisko postavljale barikade, palile autobuse i prodavnice i napadale benzinske stanice, kao odgovor na ubistvo svog vođe. Međutim, razmere nasilja prikazane na internetu bile su znatno veće nego na terenu. Na društvenim mrežama masovno su se širile tvrdnje da su plaćeni ubice zauzele aerodrom u Gvadalahari, da je avion na pisti u plamenu, kao i da dim kulja iz crkava i zgrada