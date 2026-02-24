Britanija i Francuska razmatraju transfer nuklearnog oružja Ukrajini

Politika pre 36 minuta
Britanija i Francuska razmatraju transfer nuklearnog oružja Ukrajini

Ruska Spoljna obaveštajna služba tvrdi da Velika Britanija i Francuska razmatraju opcije za prebacivanje nuklearnog oružja ili tzv. "prljave" bombe u Ukrajinu

MOSKVA - Ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) saopštila je da Velika Britanija i Francuska razmatraju opcije za prebacivanje nuklearnog oružja ili tzv. "prljave" bombe u Ukrajinu. Prema SVR-u, Nemačka je odbila da učestvuje u ovoj inicijativi, prenosi ruski dnevni list "Vedomosti". U saopštenju pres-službe SVR-a, navedeno je da zapadne elite "nisu spremne da prihvate poraz" i da veruju da bi Kijev, posedovanjem takvog oružja, mogao da pregovara o povoljnijim
RTV pre 36 minuta
Sputnik pre 56 minuta
RTS pre 21 minuta
Euronews pre 10 minuta
B92 pre 36 minuta
Večernje novosti pre 11 minuta
Euronews pre 1 sat
MoskvaUkrajinaVelika BritanijaNemačkaKijevFrancuska

Zahara: ukrajinsko kršenje sporazuma i NATO širenje pokrenuli vojnu operaciju

Zahara: ukrajinsko kršenje sporazuma i NATO širenje pokrenuli vojnu operaciju

Insajder pre 25 minuta
Skoro 2.200 ljudi oslobođeno u Venecueli: zakon o amnestiji stupio na snagu

Skoro 2.200 ljudi oslobođeno u Venecueli: zakon o amnestiji stupio na snagu

Insajder pre 55 minuta
Kina spremna za saradnju sa svim zemljama u poboljšanju globalnog upravljanja ljudskim pravima

Kina spremna za saradnju sa svim zemljama u poboljšanju globalnog upravljanja ljudskim pravima

Beta pre 46 minuta
RTV pre 36 minuta
RTV pre 21 minuta