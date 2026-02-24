Ruska Spoljna obaveštajna služba tvrdi da Velika Britanija i Francuska razmatraju opcije za prebacivanje nuklearnog oružja ili tzv. "prljave" bombe u Ukrajinu

MOSKVA - Ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) saopštila je da Velika Britanija i Francuska razmatraju opcije za prebacivanje nuklearnog oružja ili tzv. "prljave" bombe u Ukrajinu. Prema SVR-u, Nemačka je odbila da učestvuje u ovoj inicijativi, prenosi ruski dnevni list "Vedomosti". U saopštenju pres-službe SVR-a, navedeno je da zapadne elite "nisu spremne da prihvate poraz" i da veruju da bi Kijev, posedovanjem takvog oružja, mogao da pregovara o povoljnijim