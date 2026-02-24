Poljoprivrednici počinju totalne blokade saobraćajnica: Ovo je spisak lokacija

Poljoprivrednici počinju totalne blokade saobraćajnica: Ovo je spisak lokacija

Poljoprivrednici danas, 24. februara kreću u radikalizaciju protesta i totalnu blokadu saobraćajnica.

Radikalizacija, odnosno blokada će početi u 10 časova. U protestu učestvuju proizvođači mleka kojima će se pridružiti i ratari, voćari i povrtari jer su nezadovoljni državnom poljoprivrednom politikom. Glavni zahtev poljoprivrednih proizvođača je zabrana uvoza svih poljoprivrednih proizvoda, od mleka, mesa, povrća, voća dok se ne stabilizuje tržište. Oni traže i odgovornost ministra poljoprivrede Dragana Glamočića za krizu u mlekarstvu, smanjenje cena i otkupa
