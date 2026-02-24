Otvorena izložba "Niti državnosti"; Vučić: Nematerijalno nasleđe je živa snaga Srbije

U Palati Srbija je otvorena izložbena postavka elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnih kulturnih dobara "Niti državnosti", a otvaranju prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Postavka nas podseća da državnost nije samo u institucijama, zakonima i granicama već i u onome što uvek traje više od svake političke epohe", izjavio je Vučić.

Aleksandar Vučić je napisao na Instagram nalogu buducnostsrbijeav da mu je veliko zadovoljstvo što otvaraju izložbu "Niti državnosti" jer je to nit koja, kaže, spaja ruke naših majki i baka sa strpljenjem tkalja i sjajem veza, koji povezuje prošlost i budućnost. "Nematerijalno nasleđe je živa snaga Srbije. Danas, kada svet traži autentičnost, Srbija ima šta da ponudi. Drage dame, vi koje ste čuvari pamćenja, svaki bod, svaka šara i tkanina koju ste donele ovde, u