KIJEV - Četvrta godišnjica početka rata u Ukrajini navršava se danas, pri čemu se sukobi na bojnom polju nastavljaju uporedo sa trilateralnim mirovnim pregovorima koje je pokrenuo američki predsednik Donald Tramp.

Rusija je napad na Ukrajinu, odnosno ono što Moskva naziva "Specijalnom vojnom operacijom" započela zbog, kako navodi, odnosa Kijeva prema ruskom stanovništvu u Ukrajini, pri čemu je Moskva takođe insistirala da je intervencija izazvana neophodnošću denacifikacije Ukrajine. Izvesno je da je vojnoj intervenciji Moskve februara 2022. prethodila najava vlasti u Kijevu da Budimpeštanski sporazuma iz decembra 1994. više ne obavezuje Ukrajinu, što je dalje značilo da