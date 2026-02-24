GSUN usvojila Rezoluciju o Ukrajini, SAD i Kina uzdržane

RTV pre 58 minuta  |  Tanjug
GSUN usvojila Rezoluciju o Ukrajini, SAD i Kina uzdržane

NJUJORK - Generalna skupština Ujedinjenih nacija (GSUN) usvojila je danas, na četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini, rezoluciju kojim se podržava ta zemlja, a prilikom glasanja Sjedinjene Američke Države i Kina su bile među zemljama koje su bile uzdržane, dok su Rusija i Belorusija bile protiv.

Dokument je sastavio Kijev, a podržalo ga je nekoliko evropskih zemalja, 12 država je glasalo protiv, 107 za, a 51 je zemlja, među kojima i Srbija, bila je uzdržana. Američka delegacija je insistirala na odvojenom glasanju o odredbama koji se tiču teritorijalnog integriteta Ukrajine i međunarodnog prava, ali je ta ideja odbijena, prenosi Frans24. Zamenica američkog ambasadora pri UN Tami Brus rekla je da rezolucija sadrži jezik koji će verovatno odvratiti pažnju od
