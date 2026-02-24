Velika Britanija: Nema istine u tvrdnji Rusije da Ukrajina želi da nabavi nuklearno oružje

LONDON - Velika Britanija danas je saopštila da je tvrdnja Rusije da Ukrajina želi da nabavi nuklearno oružje uz pomoć Velike Britanije i Francuske neosnovana.

"Ovo je jasan pokušaj predsednika Rusije Vladimira Putina da odvrati pažnju od svojih gnusnih postupaka u Ukrajini. U ovome nema istine. Čuli ste reči premijera Velike Britanije Kira Starmera jutros u kojima odaje počast neverovatnoj otpornosti Ukrajinaca. Nastavićemo sa našim naporima da obezbedimo pravedan i trajan mir", rekao je portparol britanske vlade, prenosi Skaj njuz. Komentar zvaničnog Londona dolazi nakon što je ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR)