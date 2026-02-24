Stiže sneg! Evo gde će vejati posle podne: U ovom delu Srbije očekuje se da padne novih 10 centimetara

Srbiju je tokom rano jutra iz Mađarske i Rumunije zahvatilo jače naoblačenje sa kišom, koji je sklop hladnog fronta, koji se tokom jutra i prepodnbeva premeštao preko severne i centralne Srbije.

Na planinama istočne Srbije padao je i sneg. Severozapadni vetar bio je u pojačanju. U ovom času padavine su na severu Srbije prestale i sledi razvedravanje i to prvo u Vojvodini. Istovremeno, hladni front iz centralne Srbije u toku poslepodenva premeštaće se preko jugozapada, juga i jugoistoka Srbije i na svom putu donosiće kišu i jak severozapadni vetar, dok će na višim planinama padati sneg. Sneg će padati samo iznad 1500 metarav nadmosrke visine, a na višim