Na današnji dan, 25. februar

Danas je sreda, 25. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1570 - Papa Pije V ekskomunicirao je iz crkve englesku kraljicu Elizabetu I, što nije imalo uticaja na njen čvrst stav prema Rimokatoličkoj crkvi i njenim vernicima u Engleskoj. Smatrala ih je najvećim političkim problemom njene zemlje. 1707 - Rođen je italijanski pisac Karlo Goldoni, obnovitelj italijanske komedije. Dela: komedije "Mirandolina", "Ribarske svađe", "Tvrdica", "Kockar", "Laskavac", drama "Dalmatinka". 1723 - Umro je engleski arhitekta Kristofer Ren,