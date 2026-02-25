Bil Gejts ‘preuzeo odgovornost’ zbog veze sa Epstinom

BBC News pre 4 sati | Ben Haton - BBC njuz

Reuters

Bil Gejts „preuzeo je odgovornost za sopstvene postupke" i govorio je o njegovoj vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom tokom sastanka sa zaposlenima u njegovoj dobrotvornoj fondaciji, saopštila je filantropska organizacija.

„Bil je govorio otvoreno, odgovorio je na nekoliko pitanja detaljno", ističe se u saopštenju Gejts fondacije.

Gejts se izvinio zaposlenima i rekao je da je imao aferu sa dve Ruskinje, za šta je Epstin kasnije saznao, preneo je Vol strit džurnal.

„Nisam učinio ništa protivzakonito. Nisam video ništa protivzakonito", rekao je Gejts.

Povezanost Gejtsa sa Epstinom privukla je ponovo pažnju javnosti pošto je američko Ministarstvo pravde u januaru objavilo dokumenta o osuđenom seksualnom prestupniku.

Nijedna od Epstinovih žrtava nije optužila osnivača Majkrosofta (70) za kršenje zakona.

„Bila je ogromna greška što sam provodio vreme sa Epstinom", rekao je Gejts, prenosi Vol strit džurnal.

On je ponovio da „nikad nije provodio vreme sa žrtvama, ženama oko Epstina".

„Izvinjavam se drugim ljudima koji su uvučeni u ovo zbog greške koju sam ja napravio", rekao je osoblju, prenose američke novine, koje navode da su pregledale snimak Gejtsovog obraćanja.

U takozvanim Epstinovim fajlovima nalaze se fotografije na kojima je Gejts sa ženama čija su lica zatamljena.

Osnivač Majkrosofta kazao je da se radi o Epstinovim asistentkinjama i da je Epstin od njega tražio da se fotografiše sa njima posle njihovih sastanaka, prenosi Vol strit džurnal.

Gejts je rekao zaposlenima u fondaciji da se sreo sa Epstinom 2011, godinama pošto je Epstin priznao krivicu za podvođenje maloletnice za prostituciju.

Dodao je da je znao da je postojala neki „18-mesečni problem" koji je ograničavao Epstina da putuje, ali da nije na pravi način proverio njegovu prošlost, navodi se u izveštaju.

Nastavio je da se sastaju sa Epstinom tokom 2014, i provodio je vreme sa njim u inostranstvu, rekao je navodno Gejts.

Dodao je da nikada nije „prenoćio" ili posetio Epstinovo ostrvo.

Ova veza je nastavljena i pošto je njegova bivša supruga izrazila sumnju, prenosi američki mediji Gejtsove reči.

„Оna je uvek bila skeptična u vezi sa Epstinom."

Epstin mu je rekao da je održavao veze sa drugim milijarderima i sugerisao je da mu može pomoći da prikupi novac za dobrotvorne akcije u koje je bio uključen, prenose novine.

„Ovo je bio zakazani sastanak sa zaposlenima, kome Bil prisustvuje dva puta godišnje", rekao je predstavnik za štampu Gejts fondacije.

„Bil je odgovarao na pitanja zaposlenih o nizu stvari, među kojima je objavljivanje dokumenata o Epstinu, radu fondacije u oblasti veštačke inteligencije, i budućnosti javnog zdravlja.

„Bil je govorio otvoreno, odgovorio je detaljno na nekoliko pitanja i preuzeo odgovornost za sopstvene postupke."

Gejts je sa tadašnjom suprugom Melindom osnovao filantropsku organizaciju.

Njih dvoje su se razveli 2021. godine, posle 27 godina braka.

Melinda je u intervjuu za NPR podkast ranije ovog meseca kazala da je objavljivanje dokumenata o Epstinu oživelo „bolni period mog braka".

„Toliko sam srećna što sam van svog tog blata", rekla je.

„Kakva god pitanja da su ostala o tome, ne mogu čak ni da počnem da pojmim sve to, to su pitanje za te ljudi i čak i za mog bivšeg supruga.

„Oni treba da odgovore na njih, ne ja", rekla je kasnije tokom intervjua.

Američki mediji su pisali da je pre razvoda Melinda bila ljuta zbog odnosa njenog muža sa Epstinom.

Pošto je objavljeno da su se razveli, Bil Gejts je priznao da je imao aferu sa zaposlenom u Majkrosoftu 2019.

Na sastanku sa osobljem, Gejts je rekao da je dve žene sa kojima je imao aferu upoznao kroz društvene i poslovne kontakte.

U Epstinovim mejlovima koje je napisao Epstin u julu 2013, a koji su objavljeni u januaru zajedno sa drugim dokumentima i za koje se ne zna da li su i poslati, navodi se da je Gejts oboleo od seksualno prenosive bolesti i da je to pokušao da sakrije i od tadašnje supruge Melinde.

Gejtsov predstavnik za štampu je ove tvrdnje ranije nazvao „apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim".

Jedan mejl je poput pisma ostavke Fondacije Bila i Melinde Gejts gde se navodi da je morao da nabavi lekove za Gejtsa „kako bi biznismen sanirao posledice seksa sa Ruskinjama“.

„Iako gospodin Gejts priznaje da se sastanak sa Epstinom bio ozbiljna greška, on nedvosmisleno poriče bilo kakvo neprimereno ponašanje povezano sa Epstinom i strašnim stvarima u koje je Epstin bio uključen", naveli su tada.

Gejts je u razgovoru za australijski mediji 9News u februaru kazao da se njegov odnos sa Epstinom svodio na večere i da žali zbog „svakog minuta" koji je proveo sa njim.

„Izvinjavam se što sam to uradio", rekao je.

U posebnom saopštenju, Fondacija Gejts je navela da je „mali broj zaposlenih u fondaciji komunicirao“ sa preminulim finansijerom jer je tvrdio da može da „angažuje značajne filantropske resurse“.

„Na kraju, fondacija nije nastavila nikakvu saradnju sa Epstinom i nikakav fond nikada nije osnovan. Ni u jednom trenutku fondacija nije ništa platila Epstinu, niti je on ikada bio zaposlen u fondaciji“, bilo je navedeno u saopštenju.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.25.2026)