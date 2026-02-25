Evo zašto vozači treba da otvaraju vrata desnom rukom kada izlaze iz kola: To se zove "holandski zahvat" i ovo je poenta

Blic pre 5 minuta
Evo zašto vozači treba da otvaraju vrata desnom rukom kada izlaze iz kola: To se zove "holandski zahvat" i ovo je poenta

Ovaj metod podrazumeva da se vrata otvaraju rukom udaljenijom od vrata, što doprinosi okretanju tela i glave ka dolazećem saobraćaju.

Metoda je široko primenjena u Holandiji i postaje sve popularnija širom sveta kao jednostavna i efikasna bezbednosna praksa. Kako potencijalno sprečiti da prilikom otvaranja vrata na automobilu njima udarite biciklistu koji prolazi pored vašeg vozila? Primenite potez koji je stručno nazvan "holandski zahvat". O tome, u tekstu za sajt Reader’s digest, nakon iskustva sa biciklistima u Danskoj, piše Aron Rasmusen. Kad god posetim Skandinaviju, uvek me impresionira
