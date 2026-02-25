Ovo su pravila glasanja na PZE 2026. Za prolazak u finale se bori 12 takmičara: ovako možete podržati favorita

U polufinalima se objavljuju samo imena finalista, dok će detaljni rezultati biti dostupni posle finala na sajtu RTS-a Publika glasa SMS-om, takođe dodeljujući poene po istom sistemu, sa ograničenjem od 20 poruka po broju Otvoreno je glasanje u prvoj polufinalnoj večeri PZE 2026.

Sedam od dvanaest takmičara proći će u finale koje će biti održano u subotu, 28. februara. Ko će biti pobednik PZE 2026 odlučuje se putem SMS glasova i glasova stručnog žirija. Oni se vrednuju ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija. Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu: 12 poena – 1. mesto 10 poena – 2. mesto 8 poena – 3. mesto 7 poena – 4. mesto 6 poena – 5. mesto 5