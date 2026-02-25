Udruženja poljoprivrednika i danas blokiraju puteve na više lokacija

Blic
Udruženja poljoprivrednika i danas blokiraju puteve na više lokacija

Poljoprivrednici već petnaesti dan blokiraju puteve širom Srbije zbog nezadovoljstva stanjem na tržištu mleka Protesti se sprovode uz propuštanje hitnih službi, školskih autobusa i vozila sa decom Pojedina udruženja poljoprivrednika petnaesti dan blokiraju više putnih pravaca u Srbiji, nezadovoljni stanjem na tržištu mleka.

Poljoprivrednici okupljeni u Udruženju "Stig" i danas blokiraju Đerdapsku magistralu kod Požarevca u intervalima od 10-12 i od 13-15 časova, a u istim intervalima blokirana je i obilaznica oko Požarevca kod lučičke petlje, što je bio alternativni pravac, prenosi RTS. Poljoprivrednici opštine Vladimirci blokirali su u Skupljenu magistralni put Šabac-Obrenovac i put u Koceljevi i Valjevu, a propuštaju kola hitne pomoći, autobuse sa đacima i vozila sa malom decom.
