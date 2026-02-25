Krivična prijava protiv jedne osobe povodom bebe kojoj je pozlilo u vrtiću u Blacu

Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji dostavljena je krivična prijava protiv R.S. (61) iz sela Đurevac, zbog sumnje da je izvršila krivično delo izazvivanje opšte opasnosti, a u vezi sa 20-mesečnom bebom kojoj je pozlilo nakon što je u vrtiću popila tečnost iz bočice koju je ponela od kuće.

U saopštenju tužilaštva je navedeno da je policija nakon preduzetih radnji i provera navoda prijave i uzimanja izjava od svih aktera događaja dostavilo tužilaštvu krivičnu prijavu. Tužilaštvo sada preduzima radnje po krivičnoj prijavi, nakon čega će, vodeći računa pre svega o zaštiti interesa maloletnog oštećenog u skladu sa važećim zakonskim propisima. Iz Doma zdravlja "Blace" su 22. januara oko 9.00 časova prijavili da je detetu N.R, starosti oko 20 meseci,