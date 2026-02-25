Prosečna zarada u decembru 124.089 dinara

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2025. godine iznosila je 169. 921 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 124.089 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar‒decembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,6% nominalno, odnosno 7,5% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,5% nominalno, odnosno za 7,4% realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za decembar 2025. godine nominalno je veća za 14,5%, a realno za 11,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 14,6%, odnosno za 11,6% realno. Medijalna neto zarada za