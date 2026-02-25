Iza kulisa PZE odvijala se prava drama: Pao je kran i prekidan je program, takmičari priznali "Imali smo problema"

Kurir pre 51 minuta
Iza kulisa PZE odvijala se prava drama: Pao je kran i prekidan je program, takmičari priznali "Imali smo problema"

Prvo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju održano je sinoć u studiju RTS na Košutnjaku.

Dok je publika bila fokusirana na spekatkularne nastupe takmičara i bodrila svoje favorite, iza kamera se tokom celog dana i večeri odvijala prava drama. Kako bi se zamaskirali problemi u uživo prenosu puštane su reklame, a u nastavku vam otkrivamo sve probleme sa kojima su se suočili. Pevačica Mirna Radulović otvorila je prvo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju spektakularnim nastupom. Već prvi taktovi njene numere "Omaja" oduševili su publiku, međutim
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ovako je Mirna Radulović slavila prolazak u finale PZE: Dečko puca od ponosa i sreće (video)

Ovako je Mirna Radulović slavila prolazak u finale PZE: Dečko puca od ponosa i sreće (video)

Mondo pre 51 minuta
(Anketa) Da li vam se dopadaju nastupi prvih finalista pze? Visili s plafona, valjali se po sceni i bacali mikrofon pa prošli…

(Anketa) Da li vam se dopadaju nastupi prvih finalista pze? Visili s plafona, valjali se po sceni i bacali mikrofon pa prošli dalje

Kurir pre 41 minuta
Ivan Bosiljčić nastupio na PZE 2026: Niko ga nije očekivao, a evo zašto se pojavio u prvom polufinalu

Ivan Bosiljčić nastupio na PZE 2026: Niko ga nije očekivao, a evo zašto se pojavio u prvom polufinalu

Kurir pre 16 minuta
Sandra Perović o incidentu pred 1. polufinale PZE: Progovorila o padu krana, evo šta se zapravo desilo

Sandra Perović o incidentu pred 1. polufinale PZE: Progovorila o padu krana, evo šta se zapravo desilo

Mondo pre 1 sat
"Verujem u sud žirija, uvek će biti onih koji se osećaju oštećeno": Sandra Perović o problemima na PZE i tome ko drži sve…

"Verujem u sud žirija, uvek će biti onih koji se osećaju oštećeno": Sandra Perović o problemima na PZE i tome ko drži sve konce u rukama

Kurir pre 7 sati
"Ne plašimo se nikoga" Urednica zabavnog programa RTS o glasinama da je PZE 2026 namešteno: "Znaju se pravila" (video)

"Ne plašimo se nikoga" Urednica zabavnog programa RTS o glasinama da je PZE 2026 namešteno: "Znaju se pravila" (video)

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBeovizijaEvrovizijaEurosongEvrosongMirna RadulovićPesma za Evroviziju

Zabava, najnovije vesti »

Odabrano prvih sedam učesnika finala "Pesme za Evroviziju", među njima i bivši predsednički kandidat

Odabrano prvih sedam učesnika finala "Pesme za Evroviziju", među njima i bivši predsednički kandidat

Insajder pre 46 minuta
Ukrajina i dalje pruža otpor i ne deluje kao da je blizu poraza: BBC urednik

Ukrajina i dalje pruža otpor i ne deluje kao da je blizu poraza: BBC urednik

BBC News pre 41 minuta
Nike i Ignazio Cipriani zvanično podižu stil italijanskog fudbala na novi nivo Da li perete novu odeću? Pa, trebalo bi…

Nike i Ignazio Cipriani zvanično podižu stil italijanskog fudbala na novi nivo Da li perete novu odeću? Pa, trebalo bi! Zaljubi se u svoj look: Valentine’s Day dodatni popusti u Fashion Company radnjama Nike klompe izgledaju još bolje The North Face Red

Domino magazin pre 36 minuta
Knjiga o drugom mestu – Kijanu Rivs i Čajna Mjevil U 2026. godini, 1985. ponovo se opravdano čita Idealan poklon za Dan…

Knjiga o drugom mestu – Kijanu Rivs i Čajna Mjevil U 2026. godini, 1985. ponovo se opravdano čita Idealan poklon za Dan zaljubljenih – „Videćeš, srodne duše se uvek negde nađu“ Sabrine Filip u prodaji Vulkan izdavaštvo voli svoje čitaoce: Do 50% popusta

Domino magazin pre 41 minuta
Priča o najpoznatijem jugoslovenskom proizvodu i ženi koja je zauvek promenila ukus kuhinje

Priča o najpoznatijem jugoslovenskom proizvodu i ženi koja je zauvek promenila ukus kuhinje

N1 Info pre 6 minuta