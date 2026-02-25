RTS dovodi specijalnog gosta u finale Pesme za Evroviziju: Radio na prekookeanskim brodovima, sad je favorit Evrovizije

Nakon što je Srbija izabrala prvih sedam finalista Pesme za Evroviziju 2026 i dok sa nestrpljenjem iščekujemo prenos drugog polufinala, potvrđeno je da u Beograd za veliko finale stiže jedan od favorita ovogodišnjeg takmičenja u Beču.

Akylas, harizmatični pobednik festivala "Sing for Greece", biće specijalni gost u revijalnom delu PZE 2026, u subotu, 28. februara. Prenos počinje od 21.00 čas na RTS 1. "Zdravo Srbijo, ovde Akylas iz Grčke i mnogo sam srećan što mogu da podelim lepe vesti sa vama. Vidimo se u subotu, 28. februara, u finalu PZE 2026. Hajde da zajedno osetimo evrovizijsku energiju moje pesme ’Ferto’. Jedva čekam!“, poručio je Akylas. Pogledajte: Poznat po svom eksplozivnom nastupu,