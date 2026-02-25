RTS dovodi specijalnog gosta u finale Pesme za Evroviziju: Radio na prekookeanskim brodovima, sad je favorit Evrovizije

Mondo pre 3 sata  |  Dragana Tomašević
RTS dovodi specijalnog gosta u finale Pesme za Evroviziju: Radio na prekookeanskim brodovima, sad je favorit Evrovizije

Nakon što je Srbija izabrala prvih sedam finalista Pesme za Evroviziju 2026 i dok sa nestrpljenjem iščekujemo prenos drugog polufinala, potvrđeno je da u Beograd za veliko finale stiže jedan od favorita ovogodišnjeg takmičenja u Beču.

Akylas, harizmatični pobednik festivala "Sing for Greece", biće specijalni gost u revijalnom delu PZE 2026, u subotu, 28. februara. Prenos počinje od 21.00 čas na RTS 1. "Zdravo Srbijo, ovde Akylas iz Grčke i mnogo sam srećan što mogu da podelim lepe vesti sa vama. Vidimo se u subotu, 28. februara, u finalu PZE 2026. Hajde da zajedno osetimo evrovizijsku energiju moje pesme ’Ferto’. Jedva čekam!“, poručio je Akylas. Pogledajte: Poznat po svom eksplozivnom nastupu,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sandra Perović: Veliko interesovanje publike potvrđuje snagu Pesme za Evroviziju

Sandra Perović: Veliko interesovanje publike potvrđuje snagu Pesme za Evroviziju

RTS pre 14 minuta
"Te političke stvari..." Zejnu opet napali Albanci zbog "Jugoslavije" - evo kako je ranije na to reagovala

"Te političke stvari..." Zejnu opet napali Albanci zbog "Jugoslavije" - evo kako je ranije na to reagovala

Telegraf pre 24 minuta
Kosovski Albanci pozivaju na zabranu za Zejnu: Traže da ona ne ide na Evroviziju sa pesmom "Jugoslavija", jedan momenat iz…

Kosovski Albanci pozivaju na zabranu za Zejnu: Traže da ona ne ide na Evroviziju sa pesmom "Jugoslavija", jedan momenat iz nastupa im smeta

Blic pre 58 minuta
Evrovizijska senzacija stiže u Srbiju: Grčki predstavnik Akylas specijalni gost finala PZE 2026

Evrovizijska senzacija stiže u Srbiju: Grčki predstavnik Akylas specijalni gost finala PZE 2026

Nova pre 2 sata
Albanci žestoko napali Zejnu! Ovo je jezivo, traže da ne ide na Evroviziju!

Albanci žestoko napali Zejnu! Ovo je jezivo, traže da ne ide na Evroviziju!

Telegraf pre 2 sata
O čemu govori Zejnina pesma "Jugoslavija", vodeći favorit za pobedu na PZE 2026? Izazvala buru među Albancima

O čemu govori Zejnina pesma "Jugoslavija", vodeći favorit za pobedu na PZE 2026? Izazvala buru među Albancima

B92 pre 2 sata
Evo o čemu govori pesma "Jugoslavija" zbog koje lažna država Kosovo traži diskvalifikaciju Zejne: Tekst sama napisala, a njena…

Evo o čemu govori pesma "Jugoslavija" zbog koje lažna država Kosovo traži diskvalifikaciju Zejne: Tekst sama napisala, a njena poruka pala u senku

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSEvrovizijaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeGrčkaBečPesma za Evroviziju

Zabava, najnovije vesti »

"Draga, ja ovde ne znam kad ću glavu izgubiti. Bolje je kod kuće travu pasti. Prokleta je Amerika."

"Draga, ja ovde ne znam kad ću glavu izgubiti. Bolje je kod kuće travu pasti. Prokleta je Amerika."

Blic pre 1 sat
Sandra Perović: Veliko interesovanje publike potvrđuje snagu Pesme za Evroviziju

Sandra Perović: Veliko interesovanje publike potvrđuje snagu Pesme za Evroviziju

RTS pre 14 minuta
Amanda Sajfred u istorijskoj drami „Priča o En Li“

Amanda Sajfred u istorijskoj drami „Priča o En Li“

Nedeljnik pre 4 minuta
Mama šeta psa dok Milica brine o bebi Majka pevačice se ne odvaja od nje nakon porođaja: Srela Sandru Afriku ispred zgrade, a…

Mama šeta psa dok Milica brine o bebi Majka pevačice se ne odvaja od nje nakon porođaja: Srela Sandru Afriku ispred zgrade, a pokloni samo pristižu (Video)

Blic pre 29 minuta
"Bila sam sa Epstinom u vezi, taj komentar me je zaledio, i danas me proganja": Godinama ćutala, sad progovorila

"Bila sam sa Epstinom u vezi, taj komentar me je zaledio, i danas me proganja": Godinama ćutala, sad progovorila

Mondo pre 4 minuta