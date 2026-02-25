Vučić sa Sorensenom: Priključivanjem Kosova regionalnom vojnom savezu dodatno se podižu tenzije i ugrožava bezbednost srpskog naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, da se priključivanjem Kosova regionalnom vojnom savezu dodatno podižu tenzije i ugrožava bezbednost srpskog naroda. "Posebno sam ukazao na izazove sa kojima se suočavamo što se tiče položaja srpskog naroda na Kosovu i izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih