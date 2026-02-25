Vučić danas u Beogradu sa Sorensenom

NIN pre 16 minuta  |  Tanjug
Vučić danas u Beogradu sa Sorensenom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u danas sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Oni će se sastati u 08.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Peter Sorensen je poslednji put boravio u Beogradu polovinom januara, a 11. februara produžen mu je mandat za još dve godine, odnosno do 29.
