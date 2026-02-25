BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

“Za prvih deset meseci svog mandata okončao sam osam ratova” kazao je Tramp, ali je naveo samo sedam: Izraela i Hamasa, Pakistana i Indije, Ruande i Demokratske Republike Kongo (DRK), Tajlanda i Kambodže, Jermenije i Azerbejdžana, Egipta i Etiopije, a i Srbije i Kosova.

Ovog puta nije pomenuo “rat Izraela i Irana” prošlog leta – razmenu vatre od nekoliko dana čijim se okončavanjem ranije hvalio, kao osmim ratom koji je uspeo da zaustavi. Iako Tramp može da preuzme zasluge za posredovanje u prekidu vatre između Izraela i Hamasa, nije tačno reći da je okončao osam ratova, piše BBC i dodaje da nekih “ratova” nije ni bilo, a neki su trajali samo nekoliko dana. “Rata Srbije i Kosova” naravno nije bilo, nije bilo ni “rata Egipta i