Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni, dok će temperature varirati između nula i 15 stepeni. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 13 stepeni. U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i relativno toplo vreme uz temperature od 10 do 17 stepeni.