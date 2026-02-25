Peking dosledan u stavu: Upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva

Kina je dosledna u stavu da je upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva i zalaže se za sprečavanje nuklearnog rata, izjavila je Mao Ning, predstavnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

"U principu, Kina je dosledno davala izjave o neprihvatljivosti upotrebe nuklearnog oružja i sprečavanju nuklearnog rata, kao i o potrebi strogog pridržavanja međunarodnih obaveza o neširenju naoružanja", rekla je Mao Ning na konferenciji za medije odgovarajući na pitanje novinara za komentar o saznanjima Ruske spoljne obaveštajne službe (SVR) da se Velika Britanija i Francuska spremaju da isporuče nuklearno oružje Ukrajini Ona je dodala i da nije "upoznata sa tom
