Peking dosledan u stavu: Upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva

KINA je dosledna u stavu da je upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva i zalaže se za sprečavanje nuklearnog rata, izjavila je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning.

U principu, Kina je dosledno davala izjave o neprihvatljivosti upotrebe nuklearnog oružja i sprečavanju nuklearnog rata, kao i o potrebi strogog pridržavanja međunarodnih obaveza o neširenju naoružanja - rekla je Mao Ning u odgovoru na pitanje RIA Novosti za komentar o tvrdnji Ruske spoljne obaveštajne službe (SVR ) da se Velika Britanija i Francuska spremaju da isporuče nuklearno oružje Ukrajini. Ona je dodala i da nije "upoznata sa tom situacijom",