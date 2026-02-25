Kolaps na graničnim prelazima: Kilometarske kolone, vozila stoje satima

Kolaps na graničnim prelazima: Kilometarske kolone, vozila stoje satima

Teretni saobraćaj jutros je najopterećeniji na pojedinim graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj stvaraju se dugačke kolone, gde kamioni na izlazu iz Srbije čekaju i do šest sati.

Prema podacima Uprave granične policije u 7.15 časova, najduža zadržavanja beleže se na prelazima Horgoš i Šid, gde vozači teretnih motornih vozila čekaju po 360 minuta. Na Batrovcima zadržavanje iznosi 300 minuta, koliko i na prelazu Bezdan. Na prelazu Kelebija kamioni čekaju 240 minuta, na Gradini 120 minuta, dok je na Sremskoj Rači zadržavanje 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Kada je reč o naplatnim
