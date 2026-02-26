Jokić ubacio 30, Vučević dva - Denver razbio Boston VIDEO

B92 pre 2 sata
Jokić ubacio 30, Vučević dva - Denver razbio Boston VIDEO

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Boston Seltikse rezultatom 103:84 u noći između srede i četvrtka.

Nagetsi su u poslednjih osam utakmica naizmenično beležili poraze i pobede (po četiri) i u nezgodnom duelu sa Seltiksima izašli su kao pobednici rezultatom 103:84. Ubedljiv trijumf u kom je predvodnik bio Nikola Jokić sa dabl-dabl učinkom od 30 poena, 12 skokova i 6 asistencija. Tim Hardavej Džunior postigao je 14 poena, Džulijan Stroter završio je sa 12, a Kameron Džonson i Jonas Valančunas dodali su po 11 za Denver, koji je veći deo utakmice igrao bez Džamala
Ključne reči

KošarkaBostonNikola JokićDenver

