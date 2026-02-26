Neverovatna pobeda Kecmanovića!

Srpski teniser Miomir Kecmanović je pobedio Aleksandera Zvereva u drugom kolu Akapulka - 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Miomir Kecmanović je dočekao noć koju je čekao godinama. U drugom kolu ATP turnira serije 500 u Akapulku srpski teniser ostvario je najveću pobedu u karijeri – prvi put je savladao igrača iz Top 5 i to Aleksandera Zvereva, četvrtog tenisera sveta, rezultatom 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) posle dva sata i 37 minuta borbe. Beograđanin, koji je u Meksiko stigao kao 84. na ATP listi, otvorio je meč furiozno i brzo stigao do 5:1. Zverev je uspeo da vrati jedan brejk, ali ne