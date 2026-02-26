Poljski ministar oštar: Putin ne želi mir, Amerikanci su naši saveznici

SAD ostaju najvažniji partner Poljske u vojnoj saradnji, ali Varšava ne može da bude "naivna", izjavio je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski dodajući da ruski predsednik Vladimir Putin "ne želi mir, već kapitulaciju".

Sikorski je, predstavljajući prioritete poljske diplomatije pred Sejmom, naveo i da je "cilj neprijatelja da zastraši, podeli i suprotstavi Poljake međusobno" čime želi da "potkopa poverenje u političke vlasti". "Kremlj neće popustiti, testiraće dalje granice", rekao je Sikorski dodajući da je bezbednosna situacija u Evropi ozbiljna i da svest o pretnji ne sme da dovede do paralize, prenosi poljski Radio Zet. Govoreći o hibridnim pretnjama, Sikorski je naveo da se