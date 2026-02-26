Kakvo nas vreme očekuje do kraja februara i početkom marta?

U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren severni i severoistočni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni. Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 17 stepeni.