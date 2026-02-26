Kragujevački socijalisti pružaju podršku Ivici Dačiću

Glas Šumadije pre 19 minuta  |  Jovanka Nikolić
Kragujevački socijalisti pružaju podršku Ivici Dačiću

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i lidera socijalista Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, jutros je stabilno, ali i dalje teško, izjavio je lekar zadužen za njegovo lečenje Spasoje Popević, pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, piše N1.

Predsedniku SPS-a poruke podrške upućuju brojni odbori te partije, a uz fotografiju grupe kragujevačkih socijalista, predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, Ivica Momčilović, napisao je: Pobedićeš! Dok su kragujevački socijalisti objavili: Kragujevčani ti žele brz oporavak.
