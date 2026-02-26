Orban zatražio od EU da proveri štetu na naftovodu "Družba"

Mađarski premijer Viktor Orban zatražio je od EU upućivanje "misije za utvrđivanje činjenica" kako bi se procenila šteta na naftovodu "Družba" u Ukrajini i nagovestio da bi to moglo da pomogne u deblokiranju novog finansiranja EU Ukrajini, navodi se u pismu predsedniku Evropskog saveta Antoniju Koštu, u koje je Rojters imao uvid.

"Mađarska podržava ideju o misiji za utvrđivanje činjenica uz učešće stručnjaka koje su delegirale Mađarska i Slovačka radi provere statusa gasovoda 'Družba' ", naveo je Orban u pismu. Orban je rekao da je svestan političkih poteškoća izazvanih odlaganjem ogromnog kredita EU Ukrajini. "Moja inicijativa takođe ima za cilj da olakša vremenski okvir za rešavanje ovog pitanja", napominje se u pismu. Mađarska je ove nedelje blokirala nove sankcije Rusiji i kredit