Velika represija nad poljoprivrednicima koji su ušli u 16 dan blokada, moguća radikalizacija u Vojvodini ukoliko se ne prestane sa istom

Mašina pre 38 minuta  |  Mašina
Velika represija nad poljoprivrednicima koji su ušli u 16 dan blokada, moguća radikalizacija u Vojvodini ukoliko se ne…

Blokade poljoprivrednika nastavljaju se i danas. Trenutno je u blokadi oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji. Prve blokade započete u Mrčajevcima ušle su u 16 dan, a od juče su uvedene i nove 24-časovne blokade na putevima Čačak-Mrčajevci i Čačak-Kragujevac. Usled velike policijske represije širom Vojvodine nad poljoprivrednim udruženjima u protestu, koji ukazuju na probleme u poljoprivredi i nesavestan i nestručan rad resornog ministarstva, iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika

Iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika dodaju da su kazne, koje su juče napisane, već danas na adresama poljoprivrednika koji su blokirali putne pravce tokom jučerašnjeg dana. „Smatramo da bi ovo društvo bilo znatno uređenije kada bi se policija sa istom efikasnošću posvetila svom pravom poslu, a to je hapšenje kriminalaca i korumpiranih političara. Ako se ova represija momentalno ne zaustavi, očekujte zaoštravanje blokada i otpora na ulicama u još većem
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

„Na pregovorima nas ismevali, nisu bili rasoloženi da rešimo problem“: Poljoprivrednici i danas blokiraju oko 80 puteva u…

„Na pregovorima nas ismevali, nisu bili rasoloženi da rešimo problem“: Poljoprivrednici i danas blokiraju oko 80 puteva u Srbiji

Nedeljnik pre 8 minuta
Mrčajevci i 16. dan zaredom jedan od punktova gde poljoprivrednici 24 sata blokiraju saobraćaj

Mrčajevci i 16. dan zaredom jedan od punktova gde poljoprivrednici 24 sata blokiraju saobraćaj

Morava info pre 8 minuta
Koje će puteve poljoprivrednici danas blokirati - objavljen detaljan spisak

Koje će puteve poljoprivrednici danas blokirati - objavljen detaljan spisak

N1 Info pre 1 sat
I danas blokada oko 80 puteva u Srbiji, poljoprivrednici očekuju poziv na razgovore od Vlade Srbije

I danas blokada oko 80 puteva u Srbiji, poljoprivrednici očekuju poziv na razgovore od Vlade Srbije

Serbian News Media pre 46 minuta
Detaljan spisak puteva koje će poljoprivrednici danas blokirati

Detaljan spisak puteva koje će poljoprivrednici danas blokirati

Danas pre 1 sat
I danas blokada oko 80 puteva u Srbiji: Poljoprivrednici kažu da očekuju poziv na razgovore od Vlade Srbije

I danas blokada oko 80 puteva u Srbiji: Poljoprivrednici kažu da očekuju poziv na razgovore od Vlade Srbije

NIN pre 1 sat
Poljoprivrednici objavili spisak saobraćajnica koje blokiraju danas

Poljoprivrednici objavili spisak saobraćajnica koje blokiraju danas

Moj Novi Sad pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakVojvodinaKragujevacPoljoprivredaprotestpoljoprivredniciblokadeblokada puteva

Regioni, najnovije vesti »

Spirić (SSP): Mali slavi 1.057 evra prosečne plate, a u Jablaničkom okrugu je 300 evra niža od toga

Spirić (SSP): Mali slavi 1.057 evra prosečne plate, a u Jablaničkom okrugu je 300 evra niža od toga

Serbian News Media pre 2 minuta
(BLOG) Šumadija u blokadi (VIDEO)

(BLOG) Šumadija u blokadi (VIDEO)

Glas Šumadije pre 23 minuta
RSZ: Prosečna plata u Kragujevcu porasla za 14.000 dinara za godinu dana

RSZ: Prosečna plata u Kragujevcu porasla za 14.000 dinara za godinu dana

Pressek pre 7 minuta
Upis 300 novih vatrogasaca: šansa za Leskovac i za Jablanički okrug

Upis 300 novih vatrogasaca: šansa za Leskovac i za Jablanički okrug

ROMinfomedia pre 12 minuta
Muzej u Rači novo mesto čuvanja srpskog pisma i identiteta

Muzej u Rači novo mesto čuvanja srpskog pisma i identiteta

Zoom UE pre 7 minuta