Orban zatražio od EU da proveri štetu na naftovodu "Družba"

Mađarski premijer Viktor Orban zatražio je od EU upućivanje "misije za utvrđivanje činjenica" kako bi se procenila šteta na naftovodu "Družba" u Ukrajini i nagovestio da bi to moglo da pomogne u deblokiranju novog finansiranja EU Ukrajini, navodi se u pismu predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, u koje je Rojters imao uvid. "Mađarska podržava ideju o misiji za utvrđivanje činjenica uz učešće stručnjaka koje su delegirale Mađarska i Slovačka radi provere