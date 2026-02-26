Poljoprivrednici nastavili blokade puteva na 80 mesta

Poljoprivrednici koji protestuju i danas blokiraju oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji.

Blokade u centru Mrčajevaca traju već šesnaesti dan, a od juče su uvedene nove 24-časovne blokade, pa su blokirani putevi Čačak-Mrčajevci i Čačak-Kragujevac. Uvedene su i 24-časovne blokade u mestu Zaklopača, a radi se o regionalnom putu Kraljevo-Vrnjačka banja-Kruševac, a danas od 12 časova će početi i trajna blokada na ulasku i izlasku sa autoputa Miloš Veliki u Takovu, a biće blokirana i Ibarska magistrala od Kraljeva ka Raški i Novom Pazaru od 12 do 14 časova.