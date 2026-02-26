Poljoprivrednici nastavili blokade puteva na 80 mesta

Ozon press pre 1 sat
Poljoprivrednici nastavili blokade puteva na 80 mesta

Poljoprivrednici koji protestuju i danas blokiraju oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji.

Blokade u centru Mrčajevaca traju već šesnaesti dan, a od juče su uvedene nove 24-časovne blokade, pa su blokirani putevi Čačak-Mrčajevci i Čačak-Kragujevac. Uvedene su i 24-časovne blokade u mestu Zaklopača, a radi se o regionalnom putu Kraljevo-Vrnjačka banja-Kruševac, a danas od 12 časova će početi i trajna blokada na ulasku i izlasku sa autoputa Miloš Veliki u Takovu, a biće blokirana i Ibarska magistrala od Kraljeva ka Raški i Novom Pazaru od 12 do 14 časova.
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Poljoprivrednici nastavljaju proteste, policija ih legitimiše

Poljoprivrednici nastavljaju proteste, policija ih legitimiše

Vreme pre 6 minuta
Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a…

Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a ostavljali i na zelenim površinama

Nova pre 32 minuta
BLOG UŽIVO “Daćete mi ličnu kartu ako imate, ako ne bićete privedeni”: Policija snima vozila poljoprivrednika, legitimiše…

BLOG UŽIVO “Daćete mi ličnu kartu ako imate, ako ne bićete privedeni”: Policija snima vozila poljoprivrednika, legitimiše građane koji ih podržavaju

Nova pre 1 sat
Velika represija nad poljoprivrednicima koji su ušli u 16 dan blokada, moguća radikalizacija u Vojvodini ukoliko se ne…

Velika represija nad poljoprivrednicima koji su ušli u 16 dan blokada, moguća radikalizacija u Vojvodini ukoliko se ne prestane sa istom

Mašina pre 2 sata
„Od Martinovića preko Glamočića sve gore i gore“: Blokade poljoprivrednika na oko 80 mesta u Srbiji, policija pisala…

„Od Martinovića preko Glamočića sve gore i gore“: Blokade poljoprivrednika na oko 80 mesta u Srbiji, policija pisala prekršajne prijave

Danas pre 2 sata
Poljoprivrednici objavili spisak saobraćajnica koje blokiraju danas

Poljoprivrednici objavili spisak saobraćajnica koje blokiraju danas

Moj Novi Sad pre 2 sata
Udruženja poljoprivrednika i danas blokiraju puteve na više mesta u Srbiji

Udruženja poljoprivrednika i danas blokiraju puteve na više mesta u Srbiji

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakNovi PazarKruševacVrnjačka banjaKraljevoIbarska magistralaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Poljoprivrednici nastavljaju proteste, policija ih legitimiše

Poljoprivrednici nastavljaju proteste, policija ih legitimiše

Vreme pre 6 minuta
GTO Kragujevac ostvarila uspešan nastup na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

GTO Kragujevac ostvarila uspešan nastup na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

RTK pre 27 minuta
Nastavljen protest poljoprivrednika, blokade širom Šumadije

Nastavljen protest poljoprivrednika, blokade širom Šumadije

Ritam grada Kg pre 42 minuta
Vršnjačko nasilje kod škole u Prokuplju! Majka prijavila da su joj dete (13) pretukla dva dečaka: Oglasila se i policija

Vršnjačko nasilje kod škole u Prokuplju! Majka prijavila da su joj dete (13) pretukla dva dečaka: Oglasila se i policija

Blic pre 33 minuta
Koncert Frana Lasića u Arsenal Hub-u

Koncert Frana Lasića u Arsenal Hub-u

Ritam grada Kg pre 53 minuta