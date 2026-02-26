AMSS: Na graničnim prelazima teretna vozila na izlaz čekaju i do 6 sati

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim jutros u 5.30 časova, na graničnom prelazu Šid zabeležena su višesatna zadržavanja teretnih vozila, koja na izlazu iz zemlje čekaju oko šest sati.

Na graničnim prelazima Kelebija, Batrovci i Bezdan, kamioni se zadržavaju oko pet sati, dok je na prelazu Sremska Rača vreme čekanja približno dva sata. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) navode i da nema gužvi na naplatnim stanicama na auto-putevima, kao i da se saobraćaj odvija bez većih zastoja.