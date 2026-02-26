AMSS: Na graničnim prelazima teretna vozila na izlaz čekaju i do 6 sati

Ozon pre 1 sat
AMSS: Na graničnim prelazima teretna vozila na izlaz čekaju i do 6 sati

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim jutros u 5.30 časova, na graničnom prelazu Šid zabeležena su višesatna zadržavanja teretnih vozila, koja na izlazu iz zemlje čekaju oko šest sati.

Na graničnim prelazima Kelebija, Batrovci i Bezdan, kamioni se zadržavaju oko pet sati, dok je na prelazu Sremska Rača vreme čekanja približno dva sata. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) navode i da nema gužvi na naplatnim stanicama na auto-putevima, kao i da se saobraćaj odvija bez većih zastoja.
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Standarno u jutarnjem špicu, SAD je najveća gužva za novi Beograd: Gsp ide normalno, prevrnuo se auto na Mostu na Adi (video)…

Standarno u jutarnjem špicu, SAD je najveća gužva za novi Beograd: Gsp ide normalno, prevrnuo se auto na Mostu na Adi (video)

Kurir pre 15 minuta
AMSS o situaciji na graničnim prelazima: Teretna vozila na izlaz čekaju i do šest sati

AMSS o situaciji na graničnim prelazima: Teretna vozila na izlaz čekaju i do šest sati

Kurir pre 40 minuta
AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na granicama čekaju od dva do šest sati

AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na granicama čekaju od dva do šest sati

Insajder pre 1 sat
AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na granicama čekaju od dva sata do šest sati

AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost, kamioni na granicama čekaju od dva sata do šest sati

N1 Info pre 1 sat
AMSS: Na graničnim prelazima teretna vozila na izlaz čekaju i do 6 sati

AMSS: Na graničnim prelazima teretna vozila na izlaz čekaju i do 6 sati

Euronews pre 1 sat
AMSS: Na graničnim prelazima teretna vozila na izlaz čekaju i do 6 sati

AMSS: Na graničnim prelazima teretna vozila na izlaz čekaju i do 6 sati

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSSKelebijaŠid

Društvo, najnovije vesti »

Očev zapis

Očev zapis

Peščanik pre 9 minuta
SSP: U Titelu jedan pedijatar koji radi povremeno i penzionisani ginekolog

SSP: U Titelu jedan pedijatar koji radi povremeno i penzionisani ginekolog

Danas pre 15 minuta
"Želim da budem tu za njene prve ljubavi" Dramatičan apel samohrane majke Aleksandre, hitno joj je treba novi bubreg: Vodi…

"Želim da budem tu za njene prve ljubavi" Dramatičan apel samohrane majke Aleksandre, hitno joj je treba novi bubreg: Vodi trku za život, ako srce popusti biće kasno

Blic pre 20 minuta
Presuda Višeg suda u Nišu: General Simović naredio kopiranje tajnih podataka i prenos dokumentacije

Presuda Višeg suda u Nišu: General Simović naredio kopiranje tajnih podataka i prenos dokumentacije

Naissus info pre 20 minuta
Standarno u jutarnjem špicu, SAD je najveća gužva za novi Beograd: Gsp ide normalno, prevrnuo se auto na Mostu na Adi (video)…

Standarno u jutarnjem špicu, SAD je najveća gužva za novi Beograd: Gsp ide normalno, prevrnuo se auto na Mostu na Adi (video)

Kurir pre 15 minuta