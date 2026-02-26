Partizan "pokazao zube" šampionu

"Crno-beli" pružili sjajan otpor Fenerbahčeu u Istanbulu, ali na kraju izgubili sa 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22). – Dobra vest – sjajna partija Karlika Džounsa

Partizan je možda bio veliki autsajder, ali je uspeo da se isprsi Fenerbahčeu, aktuelnom šampionu Evrolige, u 29. kolu takmičenja. Pretrpeli su 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22), ali istovremeno ponovo podsetili sve učesnike da ne postoji lak protivnik u ovom takmičenju! Igrali su "crno-beli" egal sa turskom ekipom, koja je pritom lider na tabeli, gotovo čitav meč. Na kraju je jedan mali nalet Fenera bio dovoljan da se stekne trijumf, ali tako velikim ekipama to