Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
U Novom Sadu otvorena zajednička izložba pet nacionalnih manjina

U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka u Novom Sadu svečano je otvorena zajednička izložba pet nacionalnih manjina, saopštila je Pokrajinska vlada.

Izložba je deo IPA projekta "Granica koja nas spaja", na kome su Zavodi za kulturu vojvođanskih Mađara, Rumuna, Rusina, Hrvata i Slovaka sarađivali od 2024. godine. Cilj projekta jeste predstavljanje kulturne vrednosti tog regiona i istovremeno ojačavanje saradnje među nacionalnim manjinama u Vojvodini. Na izložbi su predstavljene narodne nošnje pet nacionalnih manjina, kao i likovna dela manjinskih slikara na temu vojvođanskog pejzaža. Obraćajući se prisutnima,
