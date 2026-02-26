Oružani sukob nadomak Kube

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (A. S.)
Oružani sukob nadomak Kube

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kube saopštilo je da su ubijena četvorica muškaraca na brodu registrovanom u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je presretnut u kubanskim teritorijalnim vodama.

U saopštenju se navodi da su putnici iz broda otvorili vatru na brod Obalske straže koji im se približio. Pored četvoro ubijenih, šest osoba sa broda je ranjeno u incidentu, koji se dogodio u blizini jednog ostrva na severnoj obali Kube, prenosi BBC. Identitet ljudi koji su ubijeni i ranjeni za sada nije poznat, a nije jasno ni šta su radili u tom području, a kubanska vlada je saopštila da je pokrenuta istraga kako bi se razjasnio događaj. Ministarstvo unutrašnjih
