Lista Mladi Kula vraćena da otkloni nedostatke, da ne bi bila proglašena ispred Vučićeve

Lista Mladi Kule (Glas Mladih opštine Kula) koja je juče predata Opštinskoj izbornoj komisiji, vraćena je da dopuni nedostatke u roku od 48 sati i nije proglašena.

Opštinska izborna komisija proglasila je dosad listu „Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica“, i nju nakon što je podnosilac liste otklonio nedostatke tako što je potpise 4.100 birača koji podržavaju izbornu listu dostavio složene po azbučnom redu. Ovu listu koja ima 37 kandidata za odbornike čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Savez vojvođanskih Mađara, Srpska radikalna stranka i Zajednica Srba. OIK je kao drugu proglasila i listu Mladi za