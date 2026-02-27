Lista Mladi Kula vraćena da otkloni nedostatke, da ne bi bila proglašena ispred Vučićeve

Danas pre 3 sata  |  Danas Online
Lista Mladi Kula vraćena da otkloni nedostatke, da ne bi bila proglašena ispred Vučićeve

Lista Mladi Kule (Glas Mladih opštine Kula) koja je juče predata Opštinskoj izbornoj komisiji, vraćena je da dopuni nedostatke u roku od 48 sati i nije proglašena.

Opštinska izborna komisija proglasila je dosad listu „Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica“, i nju nakon što je podnosilac liste otklonio nedostatke tako što je potpise 4.100 birača koji podržavaju izbornu listu dostavio složene po azbučnom redu. Ovu listu koja ima 37 kandidata za odbornike čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Savez vojvođanskih Mađara, Srpska radikalna stranka i Zajednica Srba. OIK je kao drugu proglasila i listu Mladi za
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“

Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“

Ist media pre 2 minuta
Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Glas Zaječara pre 27 minuta
„Naša porodica” slogan SNS-a na izborima, opozicija i(li) studenti najavili izlazak u svih deset mesta

„Naša porodica” slogan SNS-a na izborima, opozicija i(li) studenti najavili izlazak u svih deset mesta

Mašina pre 47 minuta
Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Newsmax Balkans pre 1 sat
Knjaževac: SNS za glas daje „metar cepanih drva”, opozicija i građani „u dve paralelne linije ka istom cilju”

Knjaževac: SNS za glas daje „metar cepanih drva”, opozicija i građani „u dve paralelne linije ka istom cilju”

Mašina pre 2 sata
Kladovo: na izbore izlazi studentsko-građanska lista, opozicija se povukla i podržala

Kladovo: na izbore izlazi studentsko-građanska lista, opozicija se povukla i podržala

Mašina pre 2 sata
Proglašena izborna lista "Mladi za Kulu" sa deset kandidata za odbornike

Proglašena izborna lista "Mladi za Kulu" sa deset kandidata za odbornike

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska radikalna strankaSocijalistička partija SrbijeSavez vojvođanskih MađaraSrpska napredna stranka

Politika, najnovije vesti »

Pomoćnik direktora za pulmologiju: Dačićevo zdravstveno stanje nepromenjeno i stabilno

Pomoćnik direktora za pulmologiju: Dačićevo zdravstveno stanje nepromenjeno i stabilno

NIN pre 17 minuta
"Nepromenjo je": Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

"Nepromenjo je": Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Blic pre 12 minuta
Popević: Zdravstveno stanje Dačića stabilno, sprovodi se dopunska dijagnostika

Popević: Zdravstveno stanje Dačića stabilno, sprovodi se dopunska dijagnostika

RTV pre 12 minuta
Rasturanje beogradske Pete i novosadske Jovine gimnazije: Osveta Vučićeve „pristojne Srbije”

Rasturanje beogradske Pete i novosadske Jovine gimnazije: Osveta Vučićeve „pristojne Srbije”

Vreme pre 12 minuta
Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Glas Zaječara pre 27 minuta