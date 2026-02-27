Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“

Zaključak Izborne komisije objavljen je na internet stranici Republičke izborne komisije, a koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke dobila je rok od 48 sati da Opštinskoj izbornoj komisiji dostavi izbornu listu u elektronskoj formi, istovetnu sa listom koja je podneta u pisanom obliku.

U rešenju Izborne komisije navodi se da ako podnosilac izborne liste iz tačke 1. ovog Zaključka u roku od 48 časova od objavljivanja ovog zaključka na veb-prezentaciji Republičke izborne komisije ne postupi po nalogu iz tačke 1 ovog Zaključka, Izborna komisija će doneti rešenje kojim će odbiti da proglasi podnetu izbornu listu.