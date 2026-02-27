Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Izvor: newsmaxbalkans.com
Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Zaključak je objavljen na internet stranici Republičke izborne komisije, a koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke dobila je rok od 48 sati da Opštinskoj izbornoj komisiji dostavi izbornu listu u elektronskoj formi, istovetnu sa listom koja je podneta u pisanom obliku.

Ako podnosilac liste u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja zaključka ne dostavi izbornu listu u elektronskom obliku, Izborna komisija će odbiti da proglasi podnetu listu, navedeno je u odluci. Izbornu listu "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica", koja ima 40 kandidata za odbornike, čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka, PUPS i Srpska stranka Zavetnici, a uz listu je podnet i 1.281 overen potpis birača.
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Proglašena izborna lista "Mladi za Kulu", studenti upozoravali da veoma podseća na njihovu

Proglašena izborna lista "Mladi za Kulu", studenti upozoravali da veoma podseća na njihovu

N1 Info pre 24 minuta
Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“

Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“

Ist media pre 1 sat
Izbori u Kuli: Proglašene liste SNS-a i "Mladi za Kulu"

Izbori u Kuli: Proglašene liste SNS-a i "Mladi za Kulu"

Radio 021 pre 1 sat
„Naša porodica” slogan SNS-a na izborima, opozicija i(li) studenti najavili izlazak u svih deset mesta

„Naša porodica” slogan SNS-a na izborima, opozicija i(li) studenti najavili izlazak u svih deset mesta

Mašina pre 2 sata
Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Newsmax Balkans pre 2 sata
Knjaževac: SNS za glas daje „metar cepanih drva”, opozicija i građani „u dve paralelne linije ka istom cilju”

Knjaževac: SNS za glas daje „metar cepanih drva”, opozicija i građani „u dve paralelne linije ka istom cilju”

Mašina pre 3 sata
Kladovo: na izbore izlazi studentsko-građanska lista, opozicija se povukla i podržala

Kladovo: na izbore izlazi studentsko-građanska lista, opozicija se povukla i podržala

Mašina pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska radikalna strankaSocijalistička partija SrbijeInternetPUPSSrpska napredna strankaSNSKnjaževac

Politika, najnovije vesti »

Proglašena izborna lista "Mladi za Kulu", studenti upozoravali da veoma podseća na njihovu

Proglašena izborna lista "Mladi za Kulu", studenti upozoravali da veoma podseća na njihovu

N1 Info pre 24 minuta
Đedović: Pregovoramo intenzivno oko NIS-a, naftovod gotov 2027. godine; Sijarto; Rusi i MOL se usaglasili

Đedović: Pregovoramo intenzivno oko NIS-a, naftovod gotov 2027. godine; Sijarto; Rusi i MOL se usaglasili

RTV pre 9 minuta
Vučić: Posetom Astani postavljeni dobri temelji za dalju saradnju

Vučić: Posetom Astani postavljeni dobri temelji za dalju saradnju

RTV pre 54 minuta
Lavrov pisao Dačiću: "Uveren sam da će Vam neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđete bolest"

Lavrov pisao Dačiću: "Uveren sam da će Vam neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđete bolest"

Blic pre 54 minuta
Dr Popević se oglasio o Dačićevom zdravstvenom stanju, najavio još dopunskih dijagnostičkih testova

Dr Popević se oglasio o Dačićevom zdravstvenom stanju, najavio još dopunskih dijagnostičkih testova

Danas pre 59 minuta