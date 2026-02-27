Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“

Zaključak je objavljen na internet stranici Republičke izborne komisije, a koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke dobila je rok od 48 sati da Opštinskoj izbornoj komisiji dostavi izbornu listu u elektronskoj formi, istovetnu sa listom koja je podneta u pisanom obliku.

Ako podnosilac liste u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja zaključka ne dostavi izbornu listu u elektronskom obliku, Izborna komisija će odbiti da proglasi podnetu listu, navedeno je u odluci. Izbornu listu "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica", koja ima 40 kandidata za odbornike, čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka, PUPS i Srpska stranka Zavetnici, a uz listu je podnet i 1.281 overen potpis birača.