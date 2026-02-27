Poznati svi finalisti takmičenja "Pesma za Evroviziju"

Drugo polufinalno veče takmičenja "Pesma za Evroviziju" održano je večeras, a plasman u finale obezbedilo je sedam takmičara.

Od 12 izvedenih pesama, u finale su prošli: Gemmini, Brat Pelin, Zona, LU-KA, LAVINA, Jack Lupino i Harem Girls x Ivana. Pre dva dana plasman u finale "Pesme za Evroviziju" su obezbedili Lores sa pesmom "Unseen", Zejna i "Jugoslavija", Janks "Srušio si sve" i Ana Mašulović sa "Zavoli me", Kosmos trip sa "Sve je uredu", Mirna sa pesmom "Omaja" i Iva Grujin i "Otkrivam sebe". Drugo polufinale su vodile Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv, a iz takozvanog