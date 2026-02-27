Poznati finalisti Pesme za Evroviziju

Insajder pre 6 sati
U finale Pesme za Evroviziju 2026. godine večeras se plasiralo još sedmoro takmičara čime je kompletiran spisak učesnika. Finale je zakazano za subotu, 28. februar.

Plasman u finale obezbedili su Gemmini, Brat Pelin, Zona, LU-KA, LAVINA, Jack Lupino i Harem Girls x Ivana. Bez učešća ostalo je petoro takmičara. Podsetimo, Iz prve polufinalne večeri glasovima publike i žirija u finale su prošli sledeći takmičari Lores, Zejna, Janx, Ana Mašulović, Kosmos trip, Mirna, Iva Grujin.
