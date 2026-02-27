Evo koliko će koštati karta od Beograda do Budimpešte: Do mađarske prestonice stizaćemo za 2 i po sata, otkriveno i da li će granične kontrole uticati na brzinu

Kurir pre 1 sat
Evo koliko će koštati karta od Beograda do Budimpešte: Do mađarske prestonice stizaćemo za 2 i po sata, otkriveno i da li će…

Karte za putnički saobraćaj novom prugom Beograd-Budimpešta uskoro će moći da se kupe po ceni od 25, 26 evra, rekao je mađarski ministar Peter Sijarto.

Putnički saobraćaj mađarska i srpska železnica pokrenuće putnički saobraćaj najkasnije 27. marta, na na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta, izjavio je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto. Kontrole neće uticati na brzinu prevoza Nakon svečanog potpisivanja četiri dokumenta o saradnji dve zemlje u Beogradu, Sijarto je odgovarajući na novinarsko pitanje kako će se odvijati granične kontrole, posebno zbog primene sistema EES, rekao da će biti
