Hilari Klinton saslušana o Epstinovima zločinima: "Ne sećam se da sam ga ikada srela"

NIN pre 38 minuta  |  Beta
Hilari Klinton saslušana o Epstinovima zločinima: "Ne sećam se da sam ga ikada srela"

Bivša državna sekretarka SAD Hilari Klinton je poslanicima Predstavničkog doma Kongresa SAD koji su je saslušali u selu kod Njujorka, rekla da nije imala saznanja o zločinima pokojnog finansijera i podvodača Džefrija Epstina ili Epstinove nekadašnje devojke Gislen Maksvel.

U četvrtak su počela dvodnevna saslušanja koja će obuhvatiti i bivšeg predsednika Bila Klintona. "Nisam znala o njihovim kriminalnim aktivnostima. Ne sećam se da sam ikada srela Epstina", rekla je Hilari Klinton u uvodnoj reči koju je prenela na društvenim mrežama. Saslušanja iza zatvorenih vrata u rodnom gradu Klintonovih, Čapaki, tipično mirnom zaseoku severno od Njujorka, dolaze nakon višemesečnih napetih sukoba između bivšeg moćnog para Klinton i Nadzornog
