Proglašena opoziciona izborna lista Mladi za Kulu

Opštinska izborna komisija proglasila je izbornu listu "Grupa građana - Mladi za Kulu" za predstojeće lokalne izbore u toj opštini 29. marta.

U rešenju opštinske izborne komisije piše da je na izbornoj listi 10 kandidata za odbornike Skupštine opštine Kula i da je ovlašćeni predlagač predao 500 pravno valjanih izjava birača da podržavaju tu listu. Komisija je juče proglasila listu "Aleksandar Vučić – Kula naša porodica!" na kojoj je 37 kandidata iz Srpske napredne stranke, Saveza vojvođanskih Mađara, Socijalističke partija Srbije, Srpske radikalne stranke i Zajednice Srba. Redovni lokalni izbori 29.